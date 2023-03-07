Kızılay'dan afetzedelere yönelik psikososyal destek

Depremin Birinci ayında Kızılay'ın psikolog ve sosyal hizmet uzmanları afetzedelerin afetin meydana getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı oluyor.

Ana hizmet alanı beslenme desteğinin yanı sıra afetzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, çocuklar başta olmak üzere afetzedelere yönelik vermeye başladığı psikolojik ilk yardım hizmetini artırıyor. Kızılay, sahada çalışan 5 bine yakın profesyonel ve gönüllüleri arasında yer alan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturduğu ekiplerle afet bölgesinde depremin birinci ayı itibariyle; 12 psikososyal destek çadırı (Adıyaman 3, Gaziantep 2, Hatay 1, İskenderun 1, Kahramanmaraş 3, Malatya 1, Osmaniye 1), 2 Mobil Destek Çadırı (Hatay ve İskenderun), 2 Mobil Çocuk dostu alanı (Adıyaman ve Kahramanmaraş)

İle 7 İl'de toplam 55.813 afetzedeye afet travmasının etkilerini azaltmak için psikososyal destek sağlandı. Kızılay'ın Psikososyal destek ekipleri mobil ve sabit noktalarda afetzedelere yönelik grup çalışmaları, ihtiyaç halinde uzman klinik görüşmeleri ve psikolojik ilk yardım görüşmeleri, gerçekleştiriyor.