İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kızılay'dan afetzedelere yönelik psikososyal destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerinden ardından Türk Kızılay, beslenme ve temel ihtiyaç maddeleri desteğinin yanı sıra depremden etkilenen afetzedelere yönelik psikososyal yardım faaliyetlerini de artırıyor.

Depremin birinci ayında Kızılay'ın psikolog ve sosyal hizmet uzmanları afetzedelerin afetin meydana getirdiği travmaları atlatmasına yardımcı oluyor.


Ana hizmet alanı beslenme desteğinin yanı sıra afetzedelere diğer alanlarda da destek olmaya çalışan Kızılay, çocuklar başta olmak üzere afetzedelere yönelik vermeye başladığı psikolojik ilk yardım hizmetini artırıyor. Kızılay, sahada çalışan 5 bine yakın profesyonel ve gönüllüleri arasında yer alan psikolog, psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanları ile sosyal hizmet uzmanlarından oluşturduğu ekiplerle afet bölgesinde depremin birinci ayı itibariyle; 12 psikososyal destek çadırı (Adıyaman 3, Gaziantep 2, Hatay 1, İskenderun 1, Kahramanmaraş 3, Malatya 1, Osmaniye 1), 2 Mobil Destek Çadırı (Hatay ve İskenderun), 2 Mobil Çocuk dostu alanı (Adıyaman ve Kahramanmaraş) ile 7 İl'de toplam 55 bin 813 afetzedeye afet travmasının etkilerini azaltmak için psikososyal destek sağlandı. Kızılay'ın Psikososyal destek ekipleri mobil ve sabit noktalarda afetzedelere yönelik grup çalışmaları, ihtiyaç halinde uzman klinik görüşmeleri ve psikolojik ilk yardım görüşmeleri, gerçekleştiriyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.