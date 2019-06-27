Kızılay'dan annelere “Sevgi Bohçası”

Türk Kızılay Derneği Polatlı Şubesince ihtiyaç sahibi annelere “Sevgi Bohçası” hediyesi devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün doğum yapan bir anneye daha hediyeleri bizzat Kızılay yönetimince teslim edildi. Kızılay Polatlı Şubesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada; “Kızılay Derneği Polatlı Şube olarak Polatlı Devlet Hastanesi ile yapmış olduğumuz protokol gereği ihtiyaç sahibi Anneye “Sevgı Bohçası” dağıtımına devam etmekteyiz. Şube Başkanımız Bünyamin Ateş, Şube Başkan Yardımcımız Erdoğan Akdeniz ve Hastanemiz Başhekimi Dr. Hüseyin Arslan'la birlikte Polatlı Devlet Hastanesi kadın doğum servisimize ziyarette bulunularak sevgi bohçası doğum yapmış anneye hediye edilmiştir. Doğum yapmış olan anneyi Geçmiş olsun dileklerimizle Tebrik ediyor,yavrumuza hayırlı,sağlıklı ömür diliyoruz” denildi.