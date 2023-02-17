Kızılay'dan köylere gıda desteği

Kızılay ekipleri, temel beslenme ihtiyacı bulunduğu bilgisi alınan 5 ildeki bin 648 köye kara yolu, off road gönüllüleri ve TSK'ya ait helikopterlerle yardım ulaştırdı.

Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde kendisine verilen beslenme ve kan temini görevi için tüm ekiplerini harekete geçiren Kızılay, depremden etkilenen 10 şehirde mobil mutfakları, sahra mutfakları ve gezici ikram araçlarıyla beslenme desteği vermeye devam ediyor.

Binlerce personel ve gönüllüsü ile afet bölgesinde 500'den fazla noktada hizmet veren Kızılay, depremin 12. günü itibarıyla kendisine bildirilen ve yıkıntı nedeniyle ihtiyaç sahibi olduğu belirtilen Adıyaman, Malatya, Hatay-İskenderun, Gaziantep ve Kahramanmaraş'a (Pazarcık-Elbistan-Merkez) bağlı bin 648 köye yardım malzemesi ulaştırdı. Kızılay bu köylerde hayatını sürdüren vatandaşlara aile mutfak seti, battaniye, gıda kolisi, hijyen seti, ısıtıcı, yatak, dayanıklı gıda maddeleri ve kıyafet yardımlarını taşıyor. Kızılay, kara yolu ile ulaşamadığı yerlere off road gönüllü grupları ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterlerle ulaşarak, ihtiyaç malzemelerini köylere bırakıyor.