Kızılay'dan Mersin'deki yangın ekiplerine destek

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının ilk anlarından bu yana Bölge Afet Müdahale Merkezi ile Kızılay şubelerinden afet uzmanı ve gönüllülerinden oluşan ekipler yangın söndürme çalışmalarına verdiği desteği sürdürüyor.

Afet uzmanları ve gönüllüleriyle bölgede sıcak yemek, çorba, kumanya, ekmek, ikram malzemesi, içecek ve su desteğinde bulunan Kızılay ekipleri, sabit noktalara gelemeyen çalışanlara da mobil ekipleriyle gıda malzemeleri ulaştırıyor. Türkiye Afet Müdahale Planlaması'na göre afetlerde beslenme hizmetlerinin sorumlusu olan Kızılay, profesyonel ekipleri ve gönüllü kadrosuyla sabah ve akşam olmak üzere kumanya ve sıcak yemek desteği veriyor. Kızılay, yangının başından beri 6 bin 340 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Adana Afet Müdahale Merkezi, Silifke, Gülnar, Erdemli ve Bozyazı şubeleri ile Kızılay Lojistik Grubu'ndan afet müdahale araçları ve uzman personel ile gönüllüleri afet bölgesine sevk eden Kızılay'ın sahadaki çalışmaları sürüyor.