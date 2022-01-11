Kızılay'ın Gazze yardımları sürüyor

Filistin'de bulunan delegasyonu aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ve kimsesiz kişilere yardımlarını ulaştıran Kızılay, Gazze Aşevi ile günlük 400 aileye sıcak yemek çıkarılıyor. Ayrıca Gazze'nin Han Yunus ve Refah bölgelerinde belirlenen yaklaşık bin kişiye de zekât dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Dünyanın farklı mazlum coğrafyalarında yaşamını sürdüren zor durumdaki insanlara yardım etmeyi kendine görev edinen Kızılay, Filistin'deki delegasyonuyla örnek işleri hayat geçiriyor ve binlerce insana yardım elini uzatıyor. Kızılay Gazze Aşevi aracılığıyla haftanın 5 günü (Pazar-Perşembe) günlük 400 aile, aylık ise 8 bin aile için sıcak yemek çıkarılıyor. Özellikle Ramazan ayında kapasitesini arttıran aşevi ile kısa sürede bölgenin beslenme ihtiyacı karşılanmaya başladı. Aşevinden yararlanan Selmeye Mahmud Al Dawabha ise şunları söyledi:

“Dulum ve 7 çocuğum var. Gerçekten bu yardıma çok ihtiyacım vardı. Benim ve çocuklarım için çok iyi oldu. Yaşamımda büyük kolaylık sağladı. Çocuklarımın 4'ü serebral palsi hastası. Çocuklarımın bakımı ve beslenmesi çok masraflıydı. Türk Kızılay'dan Allah razı olsun. Bize karşı nazik oldukları için çok teşekkür ederiz.”

Gazze'nin Han Yunus ve Refah bölgelerinde özellikle aralarında engelli, yaşlı, kimsesiz ve maddi geliri olmayan kişilerin bulunduğu ihtiyaç sahiplerine nakdi yardımlarını da ulaştıran Kızılay Filistin Delegasyonu, “Kudüs ve Sen Zekât Dağıtımı” kapsamında yaklaşık bin kişiye toplam 87 bin Dolar tutarında zekât dağıtımı gerçekleştirdi. Kızılay, savaş ve çatışma döneminde yapılan nakdi yardımlarla birlikte bölge halkına yaklaşık 100 bin Dolar maddi kaynak sağladı.