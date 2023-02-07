Kızılay'ın sevk ettiği 10 bin kişilik çadırlar kurulmaya başlandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7'lik depremin ardından Kızılay'ın bölgeye sevk ettiği çadırlar kurulmaya başlandı.

10 ilde şiddetli şekilde hissedilen deprem için Afet Müdahale Merkezleri ve Şubelerinden uzman ekiplerini bölgelere intikal ettiren Kızılay, barınmadan beslenmeye pek çok alanda hizmetlerine devam ediyor. Depremin ilk günü geride kalırken, personellerini depremden etkilenen illerde görevlendiren Kızılay, 10 bin kişilik barınma çadırının kurulumuna Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve gönüllülerin desteği ile devam ediyor.

“77 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 5 sahra mutfağı, 2 mobil fırın ve 1 konteyner mutfak ile beslenme desteği sağlanıyor”

Kızılay depremden etkilenen bölgelerde 77 ikram aracı, 16 mobil mutfak, 5 sahra mutfağı, 2 mobil fırın ve 1 konteyner mutfak ile beslenme desteği sağlıyor. Kızılay, afetin ilk 24 saatinde yaklaşık 200 bin kişiye beslenme desteği verdi. İlk gün yaklaşık 2 bin personel ve gönüllüsünü böyleye sevk eden Kızılay, depremin ikinci gününde de insan kaynağı sevkiyatını sürdürüyor. Kızılay personeli ve gönüllüleri afetzedelere verilen beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra arama kurtarma ekiplerine de lojistik destek sağlıyor.

“İlk gün verilen gönüllü kan bağışı sayısı 40 bin üniteyi geçti”

Ayrıca afetin ilk gününde bölgedeki hastanelerin ihtiyacı olan kan ve kan ürünleri mevcut stokları ile Kızılay tarafından karşılanırken, vatandaşlara da stokların yerine konulabilmesi için kan bağışı çağırısında bulunuldu. İlk gün verilen gönüllü kan bağışı sayısı 40 bin üniteyi geçti. Kızılay, kanın uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olduğunu hatırlatarak, kan bağışının günlere yayılması gerektiği uyarısında bulundu. Kızılay birimleri bugün ve önümüzdeki günlerde de ülke ihtiyacı oranında kan bağışı kabulünü sürdürecek.