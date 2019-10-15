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Kızılcahamam Antrenörü 2019 Yılın Antrenörü seçildi

Kızılcahamam Gençlik Spor personeli Kızılcahamam güreş antrenörü aynı zamanda işitme engelliler A Milli Takım Antrenörü Mehmet Çetin 2019 Yılın Antrenörü seçildi.


Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Amatör Spor Haftası kapsamında düzenlediği Sporun En'leri ödül töreninde ödüller sahiplerini buldu. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu, açılış törenindeki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde spor alanında son 18 yılda çok ciddi yatırımlar ve projeler gerçekleştirildiğini ifade etti.


En büyük hedef ve önceliklerinin, 7'de 70'e halk sağlığının korunması, yarınların teminatı gençlerin sağlıklı ve başarılı bir birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirten Türkoğlu, şöyle konuştu:


"Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi spor insanlığın ortak dilidir. Farklı dilleri konuşan, farklı renklere sahip, farklı inançlardan ve farklı kültürlerden insanların aynı amaç doğrultusunda bir araya gelmesi aslında dünyadaki diğer sorunların çözümü için de bize yol gösteriyor. Bizler de Ankara'da sporda birlik, beraberlik ve dayanışmanın tesisi ve sportif hareketliğinin sağlanması adına çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz."



Ödüller sahiplerine teslim edildi


Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 22 ayrı branşta, 40 sporcu ödüle layık görüldü.


Başarılı sporculara, atıcılık, badminton, bedensel engelli masa tenisi, görme engelliler halter, güreş, dart, halter, işitme engelliler badminton, karate, bilek güreşi, judo, okçuluk, kick boks, modern pentatlon, sualtı hokeyi, satranç, görme engelliler atletizm, özel sporcular masa tenisi, tekvando, voleybol, özel sporcular yüzme ve wushu branşlarında ödüller takdim edildi.

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