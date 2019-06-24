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Kızılcahamam Avrupa Şampiyonluğuna hazır

27-30 Haziran tarihleri arasında Polonya Krakow’da yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası kampını tamamlayan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı, yarın sabah yola çıkarak Kızılcahamam’ı ve ülkemizi temsil edecek.

27-30 Haziran tarihleri arasında Polonya Krakow'da yapılacak olan U-15 Avrupa Şampiyonası kampını tamamlayan Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı, yarın sabah yola çıkarak Kızılcahamam'ı ve ülkemizi temsil edecek.


Müsabakalarda görev yapacak Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı Antrenörü, aynı zamanda U-15 Milli Takım Teknik Direktörü Halil Yılmaz, yaptığı açıklamada Kızılcahamam'ın güreşin ve milli takımların merkezi olduğunu hatırlatarak, kampın çok verimli geçtiğini, milli takımımızın Polonya'da bireysel ve takım halinde başarılı olacağına inandığını, madalyalarla İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinleteceklerini söyledi.


Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı'nda, 38 Kg Abdullah Top, 41 Kg Uğurcan Şahin, 44 Kg Metehan Yaprak, 48 Kg Emirhan Gizir, 52 Kg Barış Ünsal, 57 Kg Cengizhan Ramazan Doğan, 62 Kg Yusuf Tatlıdil, 68 Kg Murat Doğan, 75 Kg Batuhan Uzun, 85 Kg Rıfat Eren Gıdak mücadele edecek.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Polonya Krakow'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda güreşçilere ve antrenörlere başarılar diledi.

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