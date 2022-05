Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar engellilerle bir araya geldi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Engelliler Haftası dolayısıyla Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi'nde engellilerle bir araya geldi. Acar, engellilere her zaman sahip çıkılması gerektiğini vurguladı. Engellilerle yakından ilgilenen Başkan Süleyman Acar, “Bizler engelli kardeşlerimizin yaşamını kolaylaştırmak için her türlü yardımcı olmamız gerekiyor ve çeşitli faaliyetlerde bulunmak zorundayız. Dolayısıyla her bireyinde engelli olabileceğini düşünerek o gözle bakmamız lazım, empati yapmamız lazım. Engelliye yapılan her yardım ibadettir. Önemli olan bedensel engelli olmak değildir, yüreklerin güzelliğidir. Bizler yerel yönetimler olarak engelli kardeşlerimizin yaşamlarını kolaylaştırmamız lazım” dedi. Acar, engelliler haftasını kutlayarak engeliler ile oyun havası oynadı.