Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar: “Türkiye'de ilklere imza atmaya devam ediyoruz”

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen ‘Sıfır Atığın Enleri' programında konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Sıfır atık konusunda Türkiye'de ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye'de ilk olan Sıfır Atığın Enleri programını yaparak devamlılığını sürdüreceğiz” dedi.

Sıfır atık şehri Kızılcahamam'da, başlangıçtan bugüne kadar yapılan çalışmaların, atık oluşumunun iklim değişikliğinde büyük payı olduğunun anlatıldığı ve sıfır atığa değer verenlerin ödül aldığı bir gece düzenlendi. Geceye katılan Kızılcahamam Belediye Başkanı Acar, sıfır atık konusunda Türkiye'ye örnek olmaya devam ettiklerini ve bu yolda yürümeye devam ederek gelecek nesillere temiz bir doğa bırakmak istediklerini söyledi.

“Sıfır atık konusunda Türkiye'de ilklere imza atmaya devam ediyoruz”

Sıfır atık anlayışının yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “2019 yılında Sıfır Atık projesinde pilot ilçe seçilen Kızılcahamam için vermiş olduğu desteklerden dolayı Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Emine Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve siz değerli halkımıza teşekkür ediyorum. Gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye bırakabilmek için başlatılmış olan ‘Sıfır Atık' projesi sadece bir çevre duyarlılığı çalışması değil, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketidir. Bize emanet edilen tabiatı gelecek nesillere layığıyla devredebilmek boynumuzun borcudur. Bilinmelidir ki içerisinde yaşadığımız tüketim toplumunda aynı zamanda çevre dostu bir yaşam modeli geliştirmek artık tüm dünyanın arayışıdır ve bunun ilk adımı sıfır atıktır. ‘Sıfır Atık' projesi sadece atıkların ayrıştırılması anlamına gelmemektedir. Sıfır atık, bir yaşayış biçimi ve ideolojidir. İsrafın önlenmesinde ve kaynakların daha verimli kullanılmasında önemli rol oynamaktadır. İlçemiz içerisinde başlattığımız tüm sıfır atık çalışmalarını bu ideoloji doğrultusunda arayış içerisinde devam ettirmekteyiz. Sistemler kurabilirsiniz fakat davranışları değiştiremezseniz sistem de işlemez. İlçemiz için kurduğumuz sistemlere insan unsurunu katmasaydık başaramazdık. Siz değerli halkımız, tüm konuda vermiş olduğu destekler gibi Sıfır Atık projesi konusunda da yalnız bırakmadınız. Bu yüzden sizlere müteşekkirim. Sıfır atık konusunda Türkiye'de ilklere imza atmaya devam ediyoruz. Türkiye'de ilk olan Sıfır Atığın Enleri programını yaparak devamlılığını sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı

Ardından Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü Çevre Mühendisi İsa Değer tarafından sunum yapılarak yine Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hazırlanan basında sıfır atık, sokak röportajları, çevre müfettişleri video sunumları izletildi. Video sunumundan sonra söz yazarlığını Kızılcahamam Çağatay Ortaokulu öğrencisi Burak Demirbaş'ın üstlendiği ve Müzisyen Mükerrem Şimşek'in bestelediği Sıfır Atık şarkısı, Burak Demirbaş tarafından seslendirildi.

Programa Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar'ın yanı sıra siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bürokratları, Kaymakamlık yazı işleri müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sıfır Atığın Enleri programı, Kızılcahamam'da sıfır atığa değer verenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.