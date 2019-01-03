Kızılcahamam Belediyesi Ocak ayı Meclis toplantısı yapıldı

Kızılcahamam Belediye Meclisi, gündeminde yazılı bulunan hususlar ile sonradan ortaya çıkması muhtemel konuları görüşmek üzere Belediye Hizmet Binası Başkanlık katındaki toplantı salonunda toplandı. 2019 yılının ilk toplantısında ilginç mahalle isimlerinin nereden geldiği ve nasıl verildiğinin araştırılması hususuna ilişkin komisyon raporu görüşüldü. Mahallelerin temizlik ve çevre koruma hizmetleri, Karşıyaka Mahalleleri Büyük Hamam ve Kadirbey bölgeleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi, imar planları, sosyal tesis (Köy Konağı) olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiraya verilmesi konuları gündeme alındı.