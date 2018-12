Kızılcahamam Belediyesinden Engelliler Günü etkinliği

Kızılcahamam Belediyesi 3 Aralık Engelliler Haftası dolayısı ile Kızılcahamam'da engelli vatandaşlar ve aileleri için yemek düzenlendi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, "Tüm toplum kesimlerimizin birlikte hareket ederek engelli vatandaşlarımızın toplum hayatına tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı noktasında mücadele etmesi gerekmektedir'' dedi.

Kızılcahamam Belediyesi 3 Aralık Engelliler Haftası dolayısı ile Kızılcahamam'da engelli vatandaşlar ve aileleri için yemek düzenlendi. Programında konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, "Şüphesiz engelli kardeşlerimizin meselelerini, sıkıntılarını hatırlamak, başarılarının farkına varmak sadece bir günün sınırlarına hapsedilmeyecek kadar önemlidir. Bununla birlikte Dünya Engelliler Günü 1992'den bu yana engelli vatandaşlarımızın topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit şekilde sağlanması noktasında ciddi bir farkındalık oluşturuyor. Ülkemizde 3 Aralık münasebetiyle yapılan etkinliklerin, oluşan hassasiyetin engelli kardeşlerimizin hayatlarını daha da kolaylaştıracak adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum'' ifadelerini kullandı.

"Engelli vatandaşların toplum hayatına tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı noktasında mücadele edilmesi gerekmekte''

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 10'luk bir kısmını engelli insanların teşkil ettiğini belirten Başkan Güney, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yapılan araştırmalara göre ülke nüfusumuzun yüzde 12,3'lük kısmı engelli vatandaşlarımızdan oluşuyor. Hiçbir siyasetçinin, bürokratın, hiçbir ferdin, her üç kişiden birini ilgilendiren bir mesele karşısında kayıtsız kalması, gözünü kapatması mümkün değildir. Kamu kurumlarımızın sivil toplum örgütlerimizin, tüm toplum kesimlerimizin birlikte hareket ederek engelli vatandaşlarımızın toplum hayatına tam ve sorunsuz bir şekilde katılımı noktasında mücadele etmesi gerekmektedir. Onlar zaten sosyal hayata bu adaptasyonu sağladığı zaman ne gibi şeyler başarabileceklerini hayatımızın her aşamasında bizlere ispat etmişlerdir. Yakın zamanda gerçekleşen Ampute Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonluğu ve Dünya ikinciliği bunun en net örneklerindendir. Onlar hırs ile mücadele ederek nasıl büyük bir başarı sağlanır bunu bizlere ispat etmişlerdir. Bu vesile ile tekrar Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli Futbol takımımızı yürekten tebrik etmek istiyorum. İçimizden engelli kardeşlerimiz büyük başarıları ile bizlere önemli bir gurur yaşattılar. İşitme Engelliler Şampiyonalarında Dünya ve Avrupa şampiyonluğu ile ilçemizin evladı İsmail Hakkı Bostancı, Dünya üçüncülüğü ile Mahir Can Yurt, ilçe olarak hepimize büyük bir gurur yaşattı ve İsmail Hakkı Bostancı, Kızılcahamamımızı, Samsun'da yapılan olimpiyat müsabakalarında temsil etti. Bütün bu başarılar gösteriyor ki engelli vatandaşlarımız kendilerine uygun ortamlar oluşturulduğunda her zaman hayatın içerisinde büyük şeyler başaracaktır.''

"Bizler de belediye olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık" diyen Güney, "Onlar da her zaman bizlere çalışmalarımızda destek oldu. Göreve başladığımızda kurduğumuz Engelliler Koordinasyon Merkezimiz sorumlu Meclis Üyemiz Yusuf Şengül koordinesinde çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Ak Masa faaliyetlerimizle de her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Kızılcahamam Engelliler Derneği Başkanı Yusuf Ziya Ertürk ile de istişarelerimizi her zaman gerçekleştiriyoruz'' şeklinde konuştu.

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ise "Toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu olan engellilik daha çok bizim kapımızda fiziken engelli olan, bizim ülkemizde de maalesef çok sayıda vatandaşımız var. Asıl onların hakkını gasp eden, mesela kaldırımı işgal eden gibi, kafasında ki engeli olan kişiler bu gün vesilesiyle bir kez daha düşünmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Davetliler öğle yemeğinin ardından düzenlenen eğlence programıyla eğlendi. Programa Güney ve Yıldız'ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belediye Meclis Üyeleri Songül Ergelen, Murtaza Güngör, Yusuf Şengül, Kemal Öztürk, İbrahim Yıldız, Adem Emin Atakul, Durali Uygun, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Jandarma Komutanı Kadir Bilgin, kurum yöneticileri ve ilçede yaşayan engelli vatandaşlarla aileleri katıldı.