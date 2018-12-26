Kızılcahamam Belediyesinden geri dönüşüme tam destek

Ekonomiye yıllık 12 milyar TL kazanç sağlanması hedeflenen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, Kızılcahamam Belediyesine hibe edilen üç geri dönüşüm toplama kutusu, Kızılcahamam Belediyesi önüne, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na ve Büyük Kaplıca'ya konuldu.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, “'Türkiye'nin Doğa ve Termal Cenneti Yeşil Kızılcahamam' sloganı ile çıktığımız bu yolda, ilçemizde bulunan yeşilin ve doğanın güzelliğini korumak, gelecek nesillere daha güzel bir Kızılcahamam bırakmak için çabalıyor ve çalışıyoruz” dedi.

Güney, kağıt, karton, plastik, cam, metal, bitkisel atık, elektronik atık, pil atıklarının geri dönüşüm kutularına bırakılması gerektiğini de belirtti.