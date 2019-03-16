Kızılcahamam çam kahvesi satış noktası açıldı

Kızılcahamam'ın bir markası haline gelen Kozalak Garden işletmecisi Nuray Arslan, Kızılcahamam çam kahvelerine duyulan ilgiden dolayı memnuniyetini iletti.

Kızılcahamam Çam Kahvesi ve aromalı kahveler üreticisi Nuray Arslan, Kızılcahamam Eliz Hotel Spa ve Convention merkezinde satış noktasını açtığını duyurdu. Nuray Arslan "Değerli paydaşlarımızın ve iş ortaklarımızın, bundan yaklaşık 5 yıl önce girdiğimiz kahve, bistro, Türk ve dünya kahvecilik sektöründe sizlerin teveccühüyle markalaşma ve kurumsallaşma sürecini büyük bir profesyonellikle belirli bir noktaya getirdik. Geldiğimiz nokta gideceğimiz istikamet için bizlere referans niteliğinde olduğuna inanıyoruz. Bizler inanıyor ve biliyoruz ki, inşallah ticari ve kültürel olarak yazacağımız bir çok başarı hikayelerimiz olacak siz değerli paydaşlarımızla. Bugün 300 farklı satış noktasında güzel ilçemiz Kızılcahamam'ı, başkent Ankara'mızı ve güzel ülkemizi turizm ve kültürde Türkiye'nin ilk yerli ve milli aromalı kahveleriyle tanıtıyoruz. Mart ayının başı itibariyle Eliz Hotel Spa ve Convention merkezinde ilk kendi satış noktamızı Allah'ın izni ile açtık. Bugüne değin çıktığımız bu yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta bütün hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza ve ticari paydaşlarımıza markamız Kozalak Garden Aromalı Kahveleri adına şükranlarımı en kalbi duygularımla sunuyorum" dedi.