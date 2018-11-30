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Kızılcahamam Çam Kahvesinden yeni ambalaj

Sektörde hızla büyüyen Kızılcahamam Çam Kahvesi ambalajlarını yeniledi.


Kızılcahamam Kozalak Garden işletmecisi Nuray Arslan, yaklaşık iki yıl önce başlamış olduğu Kızılcahamam Çam kahveleri üretiminde hızla büyümeye devam ediyor. Kızılcahamam'ın ismini kahveyle buluşturan Arslan, Türkiye genelinde ve yurt dışı satışlarını devam ettiriyor. Arslan, belediyelerinin yöresine özgün bir ürünle de kahvelerini buluşturarak sektörde isminden bahsettirerek, ürünlerin paketlerini sıra dışı bir hale getirdi.


Arslan yeni ürün paketlerinin ilk denemesini Çamlıdere ve Kızılcahamam Çam kahveleri için denediklerini ve çok güzel geri dönüşler aldıklarını kaydederek, ''Ülkemizin dünya tekstil sektöründe bir numara olması bu kararı almamızda en büyük etken oldu. Anadolu'nun emekçi kadınlarının ellerinden çıkan bu tekstil ürünlerinin piyasaya kazandırılması ve yurt dışına ihraç malı haline getirilmesi çabamız son hızıyla devam ediyor. Sizlerin teveccühü bizlerin çalışma arzusunu ve iştahını artırıyor. Bütün piyasa ortaklarımıza ve paydaşlarımıza bizle yol yürüdükleri için çok teşekkür ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

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