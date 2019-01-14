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Kızılcahamam Çam Otel, yarı yıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır

Ankara’nın doğal güzelleriyle yoğun ilgi çeken ilçesi Kızılcahamam’da bulunan termal tesisler yarı yıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır.

Ankara'nın doğal güzelleriyle yoğun ilgi çeken ilçesi Kızılcahamam'da bulunan termal tesisler yarı yıl tatilinde misafirlerini ağırlamaya hazır.


Ankara'nın bir saatlik mesafede bulunan Soğuksu Milli Parkı içinde bulunan Çam Otel, hafta sonu tatili sevenlerin, termal şifa arayanların ve hayata küçük bir mola vermek isteyenlerin sıkça tercih ediliyor. Soğuksu Milli Parkındaki çam ormanların içinde bulunan Otel, bütün dönem yorulan öğrencilere çeşitli eğlenceler, onlara destek olan ailelerine de huzurlu bir tatil imkânı sunuyor. Sömestir boyunca her gün farklı animasyon gösterilerine, ünlü müzisyenlere ve etkinliklere, ilginç oyunlara, sinema gecelerine ve tiyatro gösterilerine ev sahipliği yapıyor. Minik misafirleri bolca eğlenmeye, ebeveynleri de doğanın eşsiz niteliklerini keşfetmeye davet ediyor.

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