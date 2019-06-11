İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılcahamam da öğrenciler çevre için el ele verdi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle Ankara AB Bilgi Merkezi ve Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen orman temizliği etkinliğine ilk ve orta öğretim öğrencileri katıldı.


Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen Sıfır Atık Projesinin pilot bölgesi olan Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Milli Eğitim İlçe Müdürü Veli Karakuş da katılarak destek verdi.


Protokol ve Öğrenciler eşliğinde soğuksu milli parkında temizlik harekatı yapılarak öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.