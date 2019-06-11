Kızılcahamam da öğrenciler çevre için el ele verdi

Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olarak kabul edilen Sıfır Atık Projesinin pilot bölgesi olan Kızılcahamam'daki Soğuksu Milli Parkı'nda Dünya Çevre Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Milli Eğitim İlçe Müdürü Veli Karakuş da katılarak destek verdi.

Protokol ve Öğrenciler eşliğinde soğuksu milli parkında temizlik harekatı yapılarak öğrencilere ikramlarda bulunuldu.