Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nin yeni Başhekimi Kemal Akın görevine başladı

Kızılcahamam Devlet Hastanesi'nde görev değişikliği yapıldı. Geçtiğimiz hafta sonunda ataması çıkan Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Meftun Karataş'tan boşalan göreve Kemal Akın atandı.

2012-2014 yılları arasında Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapan Uzman Dr. Kemal Akın, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı olarak görev yapmakta iken yeniden Kızılcahamam Devlet Hastanesine Başhekimi olarak atandı. Başhekim Kemal Akın yaptığı açıklamada, “Kızılcahamam benim için çok önemli bir yer, geçtiğimiz yıllarda burada başhekim görevinde bulunmam bana yabancılık çektirmedi. Eski hastanede görev yaptığım sürede yeni hastanenin de yapılması planlanmaktaydı, o süreçte benim görev sürem tamamlandı. Ankara'da görevlendirildim ve yeni hastanede görev yapamayacağımın üzüntüsü içerisindeydim. Çok şükür yeni hastanemiz yapıldı ve artık Kızılcahamam'dayız, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hemşerilerime hizmet etmekten memnuniyet duyacağım“ dedi.