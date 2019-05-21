Kızılcahamam Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi'ne kavuşuyor

Böylelikle Kızılcahamam fen ve sosyal bilimler alanında ilk ve tek liseye kavuşmuş oldu.

Konuyla ilgili şu açıklamayı yapan Okul müdürü Ahmet Bakır, son dört yılda gerçekleştirilen çalışmalar ve okulun tarihi, fiziki imkanları, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler, başarılar, yükseköğrenime yerleştirme başarısıyla ilgili bir rapor hazırladıklarını belirterek, “Bu raporla beraber Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne başvurumuzu yaptık. Yaptığımız başvuru kabul edildi. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Kızılcahamam Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Programı Uygulayan liseye dönüşmüş oldu” dedi.

2019-2020 Eğitim öğretim yılından itibaren okulumuz Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Alanlarında eğitim-öğretim vermeye başlayacaklarını kaydeden Bakır, “Bu özelliği ile okulumuz ilçemizde Fen ve Sosyal Bilimler alanında ilk ve tek kurum olacak. Bu özelliklere sahip okulumuz önümüzdeki süreçte Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında kendini geliştirmek, projelerimizde yer almak, iş birliği imkanlarından faydalanmak, okulumuzdaki büyük dönüşümün ve gelişimin bir parçası olmak isteyen, büyük hedefleri ve hayalleri olan bütün öğrencilerin ilk tercihi olacaktır, olmaya hazırdır.Bu bağlamda okulumuz ve öğrencilerimizden desteklerini hiç esirgemeyen, Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş'a ve Kaymakamımız Mehmet Yıldız'a teşekkür ederim” diye konuştu.