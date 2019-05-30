Kızılcahamam güreş ailesi iftarda bir arada

Kızılcahamam Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, güreş takımı yöneticileri, antrenörleri, Kızılcahamamlı güreşçiler, Aileleri güreşe gönül verenler katıldı. Kızılcahamam Güreş Takımı güreşçileri, hocaları ve aileleri bir ara araya geldi. İftar yemeğinde, Aşağı Merkez Cami Müezzini Mehmet Metin tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. İftarın ardından Güreş ailesi adına konuşan Güreş Hocası ve Devlet Sporcusu Halil Yılmaz, “Kızılcahamam Güreş ailesi olarak düzenlediğimiz, Geleneksel Kızılcahamam Güreş iftarını bu yıl da gerçekleştirdik. İftarımıza katılımları ile bizleri onurlandıran Belediye Başkanımız Süleyman Acar ve değerli güreş ailesi mensuplarına teşekkür ederiz. Her geçen yıl daha da büyüyen bu ailenin, çocuklarımızın geleceğine ışık tutmasını temenni eder, bedenleri kadar yürekleri de güçlü nice sporcular yetiştirmek dileği ile saygılar sunarım” dedi.

İftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Süleyman Acar ise Kadir Gecesi ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek iftar davetinden dolayı teşekkürlerini iletti. Acar, “Güreş camiasının başarılarının daim olmasını ve sporcularımızın sağlık sıhhat içerisinde ata sporumuzu gerçekleştirmelerini diliyorum” dedi.