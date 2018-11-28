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Kızılcahamam Kaymakamı Yıldız, ilçe sakinlerini dinledi

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Dereneci Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Dereneci Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.


Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından her ay ilçenin farklı bir bölgesinde gerçekleştirilen Mahalle Toplantısı, Dereneci Mahallesi'nde yapıldı. Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan ve kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan heyet, vatandaşların sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldı.


Yıldız ve beraberindeki heyet, Dereneci Mahallesi'nde yapımı devam eden Köy Konağı ek binası inşaatında da incelemelerde bulunduktan sonra mahalleden ayrıldı.

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