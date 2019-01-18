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“Kızılcahamam Kodluyor” belge töreni yapıldı

Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gerçekleştirilen “Kızılcahamam Kodluyor” projesi kapsamında başarılı öğrenciler için belge ve ödül töreni düzenlendi.



Proje kapsamında başarılı olan öğrencilere Teşekkür Belgesi verilirken, Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından başarılı öğrencilere bilgisayar hediye edildi.



Törene Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, okul Müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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