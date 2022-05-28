Kızılcahamam Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu organizesinde 28-29 Mayıs 2022 Cumartesi-Pazar günleri Kızılcahamam'da gerçekleşecek Kızılcahamam MTB Cup Dağ Bisikleti Yarışması başladı. Yarışma için gün boyu kayıtlar Kızılcahamam Belediyesi'nde gerçekleştirilirken halk bisiklet turu saat 18:30'da Kızılcahamam Soğuksu Otel önünde gerçekleşti. Tura Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Kızılcahamam Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz Özbek, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Otel önünden başlayan turda Kızılcahamam Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gidildi. Ardından Hocalı Anıtı'na kadar gidilerek tur son buldu. Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy ve Süleyman Acar birer konuşma yaparak katılan herkese teşekkür etti ve yarın ki yarışlarda yarışacak yarışmacılara başarılar diledi. Yarışlar yarın saat 09:00'da Soğuksu Milli Parkı'nda start alacak. Gün boyu gerçekleşecek yarışların ardından saat 16:30'da Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda ödül töreni yapılacak.