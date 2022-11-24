Kızılcahamam sıfır atık fuarında tanıtılıyor

Türkiye'nin en prestijli enerji, çevre ve teknolojileri fuarı ENTECH-Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde başladı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TÜBİTAK'ın desteğiyle ATO Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen fuar ve kongre, kendini temiz çevre ve gelecek için adamış dünyanın en önemli akademisyenlerine ev sahipliği yapıyor. Fuarda enerji, katı atık, su ve atık su teknolojileri, biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, yenilebilir enerji ve teknolojileri, kentsel çevre temizlik araçları sektöründe faaliyet gösteren firmalar ürünlerini sergiliyor.

Fuarın açılışına katılan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, sıfır atık projesinde pilot ilçe olan Kızılcahamam'da yapılan çalışmaları anlattı. Kızılcahamam Belediyesi'nin standını da ziyaret eden Başkan Acar, ziyaretçiler ile sohbet etti.