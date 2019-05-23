Kızılcahamam Sıfır Atık Projesi'nde pilot bölge seçildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kızılcahamam'ın Sıfır Atık Projesi'nde pilot bölge seçildiğini söyledi.

Kızılcahamam Belediyesinin düzenlediği iftar yemeğine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türkiye'nin en büyük çevre hareketini başlattık, Sıfır Atık Projesi. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde sürdürülen ve bütün kamu kurum ve kuruluşlarında önem verdiğimiz bu projede Kızılcahamamızı pilot bölge ilan ederek, Belediyemiz tarafından bir birim oluşturulup bu projeyi Kızılcahamam'dan hayata geçirerek 2023 hedeflerimizde Kızılcahamam'a inşallah çöp kamyonu girmeyecek şekilde uygulamayı yürüteceğiz” dedi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Belediyesi tarafından kurulan Sıfır Atık Biriminin faaliyetlerine başladığını söyleyerek, halkın da katkıları ile hem ekonomi hem de birer çevreci olmak için çalışılacağını belirtti.