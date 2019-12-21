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K?z?lcahamam sokaklar?nda s?f?r at?k

Ankara’n?n, K?z?lcahamam il?esinde ?Geri D?n??ebilen At?klar? i?in mavi konteynerler yerini ald?.

Ankara'n?n, K?z?lcahamam il?esinde ?Geri D?n??ebilen At?klar? i?in mavi konteynerler yerini ald?.


S?f?r At?k Projesinde pilot il?e se?ilen K?z?lcahamam'da ?al??malar h?zla devam ediyor. K?z?lcahamam Belediyesi S?f?r At?k g?revlileri taraf?ndan S?f?r At?k kapsam?nda y?r?t?len ?al??malar i?in t?m mahallelere geri d?n??ebilen at?klar?n at?laca?? mavi konteynerler konuldu. Bu mavi konteynerlere ??p de?il, geri d?n??ebilen ka??t, karton, plastik, metal gibi ?r?nler at?larak ??p ayr??t?rmas? yap?lm?? olacak.


Konuyla ilgili a??klama yapan K?z?lcahamam Belediye Ba?kan? S?leyman Acar, "?sraf?n ?nlenmesi, kaynaklar?n daha verimli kullan?lmas?, at?k olu?um sebeplerinin g?zden ge?irilerek at?k olu?umunun engellenmesi i?in ba?lat?lan S?f?r At?k uygulamas?nda pilot il?e olarak se?ilen K?z?lcahamam'da gelece?imize b?rakaca??m?z daha ye?il bir T?rkiye i?in ?rnek olaca??z" dedi.


Ba?kan Acar ayr?ca S?f?r At?k Projesinde ?al??malar?n titiz bir ?ekilde s?rd?r?ld???n?, mavi konteynerlerin konulmas?n?n ard?ndan vatanda?lar?m?z?n duyarl?l???n?n ?ok ?nemli oldu?unu, ?zellikle geri d?n??ebilen ka??t, karton, plastik, metal gibi at?klar?n mavi konteynerlere at?lmas?n?n ?ok ?nemli oldu?unu vurgulad?.

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