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Kızılcahamam Üyücek yaylasında yangın

Kızılcahamam Üyücek Mahallesi’ne bağlı Üyücek yaylasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Kızılcahamam Üyücek Mahallesi'ne bağlı Üyücek yaylasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.


Çıkan yangın geniş bir alana yayılırken, çam ağaçları ve çalılıklar büyük zarar gördü. Yangına Kızılcahamam Orman İşletme Müdürülüğüne ait orman yangın müdahale ekibi, Ankara Büyükşehir Belediyesi yangın söndürme ekibi ve Kızılcahamam Belediyesi takviye ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı.


Jandarma olayla ilgili araştırma başlattı.

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