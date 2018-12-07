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Kızılcahamam yöresel ürün pazarı projesinde sona gelindi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in kazandırdığı önemli projelerden olan Kızılcahamam Yöresel Ürün Pazarı projesi çalışmalarında sona gelindi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney'in kazandırdığı önemli projelerden olan Kızılcahamam Yöresel Ürün Pazarı projesi çalışmalarında sona gelindi.


Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Üçbaş Mahallesi Pırnakpınarı mevkiinde yapımına devam edilen 50 hektar alan üzerine kurulu 1 adet idari bina, 1 adet bay-bayan WC, 7 adet büfe, 1 adet mescit, 1 adet kır kahvesi ve donatı alanından oluşan Pırnakpınar B tipi mesire alanı yöresel ürün pazarında sık sık incelemelerde bulundu. Pazar alanında elektrik ve su alt yapı işleri tamamlanarak, kilit parke taş döşeme işlemlerinde son noktaya gelindi. Ayrıca peyzaj düzenlemelerinde çiçek ve bitki dikim işlemleri başlatıldı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından ihaleleri alan işletmecilere yer teslimi yapılacak.


Başkan Güney, son aşamaya gelen bu dev projede ilçede yetiştirilen yöresel ürünlerin satılacağı ve pazarlanacağını belirterek, ilçeye hayırlı olmasını diledi.

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