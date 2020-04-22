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Kızılcahamam'da 23 Nisan coşkusuna korona virüs engel olamadı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde korona virüs saldığı dolayısıyla günlerini evlerinde geçiren çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde korona virüs saldığı dolayısıyla günlerini evlerinde geçiren çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle kutluyor.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle bu sene evlerde kutlanacak. Kızılcahamam'da da evde kalan çocuklar 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı evlerinde etkinlikler ile kutladı.

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