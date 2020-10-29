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Kızılcahamam'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapıldı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında dün 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk koyularak, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda bugün de tebrikat töreni düzenlendi. Törene İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kemal Delimehmet, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Dilek, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Dursun, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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