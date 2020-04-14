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Kızılcahamam'da 6 ev ve samanlık yandı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerli Alören köyünde çıkan yangında 6 ev ve samanlık yandı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Eğerli Alören köyünde çıkan yangında 6 ev ve samanlık yandı.


Alınan bilgiye göre, Eğerli Alören köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 6 ev ve samanlığın yanmasına neden oldu. Yangına köye gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Yangında büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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