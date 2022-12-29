Kızılcahamam'da ahşap restoran alevlere teslim oldu

Kızılcahamam'da iki katlı ahşap bir restoranın mutfağında çıkan yangın panik dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin güçlükle kontrol altına aldığı yangından geriye küle dönmüş restoran kaldı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Karşıyaka Mahallesi'nde belediyeye ait Kadir Bey Parkı'nda Bahar Bahçe Garden Restoran'da yangın çıktı. İki katlı ahşap binanın alt katında yer alan mutfağında meydana gelen yangın kısa sürede tüm restoranı sardı. Olay yerine, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda dumanı gökyüzüne kadar ulaşan yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının ardından yangından geriye restoranın küle dönmüş hali kaldı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yangının çıktığı bölgede bulunarak koordinasyonu sağlamak ve incelemede bulundu.