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Kızılcahamam'da annelere özel gösteri

Anneler günü nedeniyle Kızılcahamam’da farklı bir kutlama düzenlemek isteyen kişi, evinin balkonundan megafon ile annesine şiir okudu.

Anneler günü nedeniyle Kızılcahamam'da farklı bir kutlama düzenlemek isteyen kişi, evinin balkonundan megafon ile annesine şiir okudu.


Kızılcahamam'da anneler gününde farklı bir kutlama yapmak isteyen Ömer Melih Demirbaş, özel bir etkinlik düzenleyerek evinin balkonundan annesine ve mahallesinde bulunan tüm annelere megafonla şiir okudu. Demirbaş, sokağa da büyük bir anneler günü kutlama mesajı yazarak meşale eşliğinde müzik dinletisi yaptı. Bu etkinlik havadan görüntülendi.

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