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Kızılcahamam'da aşçılar okulda yetişiyor

Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerini hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlıyor.


Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanında birçok derde deva termal suyu olan Kızılcahamam'ı, yılda 3 milyon turist ziyaret ediyor. Turizm ve bunun temel altyapısını oluşturan 7 bin yatak kapasiteli konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli aşçıları, ön büro elemanları ve servis personeli Ayşe Bezci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yetişiyor. Bu kapsamda okul, öğrencileri hem mesleğe hem de yükseköğretime hazırlıyor.


Nitelikli aşçılar, ön büro elemanları ve servis personeli yetiştiren okulda yiyecek - içecek hizmetleri ve konaklama ile seyahat hizmetleri alanları bulunurken, eğitim faaliyetleri; turizm mevsimi ile paralel olarak sürdürülüyor. Öğrenciler, teorik ve uygulamalı eğitimleri Ekim-Nisan ayları arasında okulda, beceri eğitimlerini ise Mayıs - Eylül ayları arasında otellerde ve turistik tesislerde alıyor. Beceri eğitimleri boyunca öğrencilere bin 262,38 lira ücret veriliyor.


Okulda ise 12 derslik, 2 mutfak, servis ve bilgisayar atölyeleri, 104 öğrenci kapasiteli pansiyon, 86 yatak kapasiteli uygulama oteli ve birçok spor aktivitesinin yapılabildiği spor salonu yer alıyor.

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