Kızılcahamam'da Bayram tatili öncesi oteller doldu

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaplıcalar diyarı, Türkiye’nin Termal Cenneti aynı zamanda Türkiye’nin İlk Sıfır Atık Şehri Kızılcahamam’da Ramazan Bayramı öncesinde otellerde doluluk tam kapasiteye ulaştı.
Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Kaplıcalar diyarı, Türkiye'nin Termal Cenneti aynı zamanda Türkiye'nin İlk Sıfır Atık Şehri Kızılcahamam'da Ramazan Bayramı öncesinde otellerde doluluk tam kapasiteye ulaştı.
Kızılcahamam'da yaklaşık 7 bin beş yüz yatak kapasitesi bulunan tesisler bayram önce doldu.
Bayram tatili süresince 26 bin 968 nüfusa sahip ilçenin bayram tatilinde çok sayıda turist ağırlaması bekleniyor.