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Kızılcahamam'da cami çatısı çöktü

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde cami ve dernek binasının çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde cami ve dernek binasının çatısı yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü.


Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Evegiren Mahallesi'nde yeni yapılan cami ve dernek binasının çatısının bir bölümü, çatıda biriken kar nedeniyle dün sabah büyük bir gürültüyle çöktü. Köy halkı, yaşanan mağduriyetin en kısa zamanda giderilmesi için hemşehrilerinden ve hayırsever vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirdiler.

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