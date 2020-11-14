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Kızılcahamam'da çıkan yangında bir ev tamamen yandı

Ankara, Kızılcahamam’da çıkan yangının ardından bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Ankara, Kızılcahamam'da çıkan yangının ardından bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Binkoz Mahallesi halkından Yakup Çarkçı'ya ait olduğu belirtilen tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.


Yangını ilk fark eden köylüler İtfaiyeye ve Jandarmaya haber verdiklerini ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek sabaha kadar çalışma sürdürüldüğü belirtildi.

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