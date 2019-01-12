Kızılcahamam'da Cumhur ittifakı bir araya geldi

Cumhur İttifakı ile seçimlere birlikte girme kararı alan Milliyetçi Hareket Partisine ziyaret düzenleyen Ak Parti İlçe teşkilatı ve Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar ‘ı MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen ve yönetimi karşıladı.

Ziyarete, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Barun, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar, AK Parti yönetimi katıldı.

MHP İlçe Başkanı Muzaffer Gökmen konuşmasında, AK Parti İlçe teşkilatına ve AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Gökmen, “Milliyetçi Hareket Partisi Kızılcahamam ilçe teşkilatı olarak Cumhur ittifakına bağlı kalacaktır, güç birliği yaparak uyum içerisinde çalışacağız ve adayımız Süleyman Acar'a hayırlı uğurlu olmasını diliyor üstümüze düşen ne görev varsa fazlasıyla yapacağız. Bütün aday adaylarımız burada, Belediye Meclis Üyesi adaylarımız burada var gücümüzle sizi belediye başkanı yapacağız inşallah, bir telefon kadar yakınız ve 24 saat hizmetinizdeyiz” dedi.

AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan adayı Süleyman Acar ise “Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine, Aday Adayı arkadaşlarımı bu şekilde bir karşılama yaptıkları için teşekkür ediyorum. 24 haziran seçimlerinden önce, Mesele memleketse gerisi teferruat diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teklifleri ile 24 Haziranda Cumhur İttifakı gerçekleştirildi. Memleketimiz bu kritik dönemden ittifak sayesinde bir istikrara kavuştu, bu ittifakın sebeplerinden birisi Türkiye'nin içeride, dışarıda çok düşmanları var içeride bulunan uzantıları var ve bunlar Türkiye'nin istikrara kavuşmasını istemiyorlar. Bu istikrarın bozulmaması için Sayın Devlet Bahçeli'nin teklifiyle bu Cumhur İttifakı gerçekleşti, Türkiye'nin Üzerinde beklentisi olanların beklentisi boşa çıktı. 24 Haziran'dan sonra yerel seçimler vardı, ittifak kurulması da genel seçimlere göre biraz daha zordu ve Allah razı olsun yine her iki partimizin liderleri devlet sevdalıları memleket sevdalıları görüşerek bu ittifak kararı yerel seçimlerde de devam etmesi kararı çıktı.

Cumhur İttifakının Kızılcahamam Belediye Başkan adaylığı bizlere nasip oldu, inşallah bu süreçte de 24 Haziran'da gösterdiğimiz birlik beraberliğimizin daha fazlasını göstererek 31 Mart 2019 günü Kızılcahamam üzerinde beklentisi olanların, Ankara Üzerinde beklentisi olanların beklentisini boşa çıkarmak için elimizden geleni yapacağız . 31 Mart akşamı sadece seçimi almak yetmiyor ezici bir çoğunlukla almak için çalışacağız ve alacağımızdan da eminiz” ifadesini kullandı.

Acar, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin birlikte yüzde 70 - yüzde 80'i bulmayı hedeflediklerini vurguladı.