Kızılcahamam'da emzirme haftası etkinliği düzenlendi

1-7 Ekim Emzirme haftası etkinlikleri dahilinde, 14'ü lohusa 33'ü gebe olmak üzere Kızılcahamam'da tüm 1 yaş altı bebek sahibi ve gebe kadınlara ulaşılarak emzirme eğitimleri yapıldı.

Eğitim konusunda kendini yetersiz hisseden anne ve anne adaylarından 10 kişi kuruma davet edilerek tekrar bilgilendirildi.

Kızılcahamam Aile Sağlığı Merkezinde stant açılarak broşür dağıtımı yapıldı.