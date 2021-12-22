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Kızılcahamam'da Erdoğan heyecanı

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kızılcahamam’da yapılacak.

AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Kızılcahamam'da yapılacak. İlçede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi sokaklar süslendi.


AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Kızılcahamam'da yapılacak Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, AK Partili belediye başkanlarının katılımıyla 2 gün sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı toplantı öncesinde Kızılcahamam'da cadde ve sokaklara Erdoğan'ın posterleri asıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ilçede esnaf durumdan memnuniyetini dile getirirken, otellerde doluluk oranının da oldukça yükseldiği belirtildi.


Erdoğan'ın toplantı için ilçelerine gelecek olmasından memnun olduklarını belirten esnaflar, ilçede yaşanan hareketliliğin olumlu yansımaları olduğunu dile getirdiler.

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