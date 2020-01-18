İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılcahamam'da her sınıf bir şehit yaşatacak

Kızılcahamam’da İb-ni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12.

Kızılcahamam'da İb-ni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri, yaptıkları proje ile isimleri unutulmuş şehitlerimizin isimlerini yaşatacaklar.


Kızılcahamam İb-ni Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencileri Furkan Özbey Aydoğan, Furkan Demircan ve danışman öğretmenlerinin hazırladığı projede hiçbir okula, kuruma, caddeye isimleri verilmemiş, unutulan şehitlerimizin isimlerini sınıflarında yaşatacaklar.


Öğrenciler; “Şehitlerimizi unutmamak adını yaşatmak bizim görevimizdir. Şehitlerimizin aziz hatırasını ebedileştirmek için ve tüm öğrencilerin, öğretmenlerimizin, okulumuzu ziyarete gelen misafirlerimizin gönlünde yaşatmaya devam etmesi amacıyla isimlerini sınıflarımıza vermeye karar verdik. Bu şekilde şehitlerimize vefa borcumuzu, vicdan borcumuzu ödemeye çalışıyoruz” ifadelerini kullanarak projelerinin amacını açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.