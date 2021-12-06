Kızılcahamam'da Höşmerim yarışması düzenlendi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen Höşmerim yarışmasına 30'un üzerinde yarışmacı katıldı.

Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından düzenlenen “Kızılcahamam Höşmerim'de Yarışıyor” yarışması Kızılcahamam Çam Otel'de gerçekleşti.

Yarışmaya AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Bürokratlar, Yarışmacılar ve vatandaşlar katıldı.

Höşmerim yarışmasında İlk olarak Bayanların yapmış oldukları höşmerimler jüri tarafından kabul edildi ve 30'un üzerinde Höşmerim titizlikle jüri üyeleri tarafından tadıldı değerlendirme Sunum, Lezzet ve kullanılan malzemelere göre değerlendirildi.

Açılış konuşmalarının ardından, Programda Ankara Seğmen Kulübü Seymen gösterileri İlçemiz yerel Sanatçısı Koray Işık'ın seslendirdiği birbirinden güzel eserler ile devam etti programın sonunda jüri tarafından belirlenen ilk 3 kişiye Protokol tarafından ödül verildi.

Değerlendirmede birinci Gülsüm Erol'a yarım altın, ikinci Bahar Sarı'ya çeyrek altın, üçüncü olan Fatma Soylu'ya gram altın takdim edildi.

Belediye Başkanı Süleyman Acar yaptığı konuşmada; “Yöresel lezzetlerimizi hatırlamak, unutturmamak ve gelecek nesillere aktarmak amacı ile başladığımız “Kızılcahamam Höşmerimde Yarışıyor” etkinliğimiz çok güzel geçti. Tüm katılan hanımlarımıza ve yoğun katılımları ile bizleri onurlandıran siz değerli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yöresel lezzetlerimizi tanıtacağımız yarışmalarımız devam edecek” dedi.

Program sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.