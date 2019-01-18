Kızılcahamam'da karne töreni

Tüm yurtta olduğu gibi Kızılcahamam'da da yarı yıl tatili ve karne heyecanı yaşandı. 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılının ilk yarısı 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erdi.

Kızılcahamam'da yaklaşık 4 bin 750 öğrenci bugün karne heyecanı yaşadı. Kızılcahamam'da resmi karne töreni Perihan Erdoğan İlkokulunda yapıldı. Karne törenine Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Hilmi Çolakoğlu, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam Belediye Başkan Adayı Süleyman Acar, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Milli Eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Perihan Erdoğan İlkokulunda düzenlenen karne töreninde protokol tarafından öğrencilere karneleri verilerek program sona erdi.