Kızılcahamam'da köyde çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

Ankara Kızılcahamam'da ahşap köy evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Kızılcahamam ilçesi Salın Mahallesinde ahşap köy evinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki ahşap binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu ahşap ev kullanılamaz hale geldi. 70 yaşındaki ev sahibi Nadire Aköz yara almadan yangından kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.