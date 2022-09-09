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Kızılcahamam'da LGS ve YKS birincileri ödüllendirildi

Ankara Kızılcahamam’da LGS ve YKS birincileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.

Ankara Kızılcahamam'da LGS ve YKS birincileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.


Kızılcahamam'da eğitim gören öğrencilerden LGS ve YKS sınavında başarı sağlayanlar Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ödüllendirildi.


Kızılcahamam LGS birincisi ve YKS tercih sonuçlarına göre sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil alanlarında birincilikle üniversitelere yerleşen öğrenciler, okul müdürleri ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihangir Cantürk 'ü ziyaret etti. Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihangir Cantürk burada yaptığı açıklamada, “İlçemizde LGS birincisi ve YKS tercih sonuçlarına göre sözel, sayısal, eşit ağırlık ve yabancı dil alanlarında birincilikle üniversitelere yerleşen öğrencilerimizi makamımızda ağırlayarak, ödüllendirerek, hediye takdim ederek tebrik ettik” dedi.

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