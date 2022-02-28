Kızılcahamam'da Meslek Lisesi öğrencileri ailelerle buluştu

Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 'Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor' projesini uygulamaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında Kızılcahamam İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 3 alanda eğitim gören öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde eğitimleri sürecinde edindikleri bilgi ve deneyimi ailelerle paylaştı.

Sağlık Alanı öğrencileri

Covid-19 tedbirleri kapsamında ailelere ulaşan, Sağlık Alanı öğrencileri, hasta ve yaşlı ailelerin sağlık sorunlarını dinleyerek eğitimlerde bulundu, tansiyonlarını ölçtü, bakımlarını yaptı ve hijyen ürünlerini içeren hediyeler dağıttı.

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri alanı öğrencileri hazırladıkları yemekleri ailelerimize ulaştırdı.

Çocuk Gelişimi alanı öğrencileri

Çocuk Gelişimi alanı öğrencileri ise atölyelerinde hazırladıkları oyuncaklarla çocukları sevindirdi.

Öğrenciler yardımlaşma, hediyeleşme, birlik, beraberlik ve merhamet duygularını geliştiren bu projede aileler öğrencilere çok teşekkür ederek dualarını gönderdiler.