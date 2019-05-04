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Kızılcahamam'da “Milliyetçiler Günü” pikniği

Kızılcahamam’da Ülkü Ocakları ’ 3 Mayıs Milliyetçiler Günü’ kapsamında piknik düzenledi.

Kızılcahamam'da Ülkü Ocakları ' 3 Mayıs Milliyetçiler Günü' kapsamında piknik düzenledi.


Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından '3 Mayıs Milliyetçiler Günü' kapsamında Kızılcahamam'a bağlı Sultan Sencer Gençlik köyünde 'Milliyetçiler Günü Pikniği' düzenlendi. Pikniğe MHP Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı İlker Darıcı, Kızılcahamam Ülkü Ocakları Başkanı Serkan Işık ilçe Başkanları, partililer ve çok sayıda genç katıldı.


Sabahın erken saatlerinde başlayan piknikte, ödüllü yarışmalar, Türk folklor gösterileri, Atilla Yılmaz konseri ve çocuklara yönelik oyun alanları kuruldu. Piknikte yapılan selamlama konuşmalarında, Milliyetçiliğin önemine dikkat çekerek, birlik ve beraberliğin artırılmasına yönelik mesajlar verildi.

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