Kızılcahamam'da miniklere 'Masal Okuma Saati'

Kızılcahamam'da Kütüphane Gönüllüsü Kadınlar Grubu, ana sınıfı ve kreşlerde 'Masal Okuma Saati' projesini uyguluyor.

Kızılcahamam Halk Kütüphanesi'nin bünyesinde oluşturulan Kütüphane Gönüllüsü Kadınlar Grubu, ilçede hizmet vermekte olan Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne ait ana sınıfı, kreş ve 4-6 yaş Kur'an kurslarında 'Masal Okuma Saati' projesini uygulama kararı aldı. Bu kapsamda Kasım ayında 12 kişilik kadın grubu 11 ana sınıfı, kreş ve 4-6 yaş Kur'an kursunda 18 sınıfa masal okuyup, kütüphane tanıtımı yaparak çeşitli hediyeler takdim ettiler.

Kütüphane Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre bu etkinlik okullar, öğrenciler ve veliler tarafından memnuniyetle karşılandı. Masal okuma saatlerinin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar devam edeceği bildirildi.