Kızılcahamam'da "öncelik hayatın, öncelik yayanın” eylemi düzenlendi

00-13.30 saatleri arasında eylem yapıldı.

Eş zamanlı yapılan eylem ile 2019 yılı Yaya Öncelikli Trafik Yılı ilan edilişi, kampanya ve tanıtımları etkinliğine Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Orman İşletme Müdürü Mehmet Pınar, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile "Yaya Öncelikli Trafik" anlayışı yasal bir zemine oturtuldu. Düzenleme ile artık araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken "yavaşlamak", buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa "ilk geçiş hakkını vermesi" zorunlu hale geldi. Bu amaçla İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edildi.

Kızılcahamam protokolü ve öğrenciler, yaya geçitlerinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yayaların geçiş üstünlüğünün vurgulanması ve vatandaşların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacıyla Kazım Karabekir İlkokulu önünde bulunan Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki yaya geçidinde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" eylemine katıldılar.